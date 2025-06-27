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Общество

Ректором Кыргызско-Российского Славянского университета избран Сергей Волков

Ректором Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина избран Сергей Волков. Об этом сообщает пресс-служба вуза по итогам учредительного заседания управляющего совета.

В КРСУ 24.kg сказали, что его кандидатура поддержана единогласно. Всего было три кандидата на должность.

С октября 2024 года Сергей Волков исполнял обязанности ректора университета.

Напомним, что 26 июня состоялось заседание попечительского совета КРСУ, на котором избран новый состав совета. Председателем стал заместитель главы кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Его заместителем утвержден председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334435/
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