Пусть будет примером. Уводите. Видео, как Ташиев поручил задержать мэра Токмака

Появилось видео, на котором глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время заседания в мэрии Токмака поручил своим подчиненным увести задержанных Максата Нусувалиева, главу УМС мэрии и директора строительной компании «Аль-Кадр».

«Пусть это будет уроком для остальных. Уводите», — сказал он.

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Задержание чиновников и предпринимателя связывают с жалобой жителей Токмака на то, что строительство парка и других объектов в городе не ведется, а ответственные руководители не исполняют своих обязанностей. Местные жители просили президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева лично проконтролировать этот вопрос.