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Власть

Тимур Мадяров назначен акимом Тюпского района Иссык-Кульской области

Тимур Мадяров назначен акимом Тюпского района Иссык-Кульской области. Соответствующее распоряжение подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

С апреля 2022 года Тимур Мадяров занимал должность заместителя полномочного представителя главы государства в Баткенской области. Ранее возглавлял оперативное управление Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финансовая полиция), был экспертом отдела экспертизы решений президента и кабмина в администрации главы государства. С 12 марта 2025-го работал мэром Каракола.

из интернета
Фото из интернета. Тимур Мадяров

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/334457/
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