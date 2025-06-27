Тимур Мадяров назначен акимом Тюпского района Иссык-Кульской области. Соответствующее распоряжение подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

С апреля 2022 года Тимур Мадяров занимал должность заместителя полномочного представителя главы государства в Баткенской области. Ранее возглавлял оперативное управление Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финансовая полиция), был экспертом отдела экспертизы решений президента и кабмина в администрации главы государства. С 12 марта 2025-го работал мэром Каракола.