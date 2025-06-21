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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Азамат Ыштыбаев назначен заместителем министра обороны.

Согласно распоряжению президента, он назначен заместителем министра обороны по цифровому развитию.

Азамат Ыштыбаев родился 16 сентября 1983 года. Другой информации о нем в открытых источниках нет.

Депутаты Жогорку Кенеша утвердили состав Совета по делам правосудия. 

В результате голосования парламентарии утвердили 11 членов совета. В него вошли:

  • депутат ЖК Балбак Тулобаев (представлен фракцией «Ынтымак»);
  • Бакыт Кыдыралиева (представлена президентом);
  • судьи Мукамбет Касымалиев, Нургул Асанова, Дилара Арстанбаева, Айбек Молдакунов, Эльмира Барыктабасова, Санжар Чотонов, Айжан Рыскулова, Гулназ Кадырова (избраны Советом судей);
  • Акыйкат Каримов (представлен юридической общественностью).

Совет по делам правосудия — это независимый коллегиальный орган, который занимается отбором кандидатов на должности судей. Он формируется из числа судей, представителей президента, Жогорку Кенеша, Народного курултая и юридической общественности.

Мэром Кара-Суу стал Ислам Эрмаматов.

Майрамбек Тентимишов ушел с должности в связи с переходом на другую работу.

Ислам Эрмаматов ранее руководил айыл окмоту Баш-Булакского айыльного аймака.

О кадровых перестановках с 9 по 13 июня читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333598/
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