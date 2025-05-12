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Власть

Болот Ибрагимов прокомментировал свою отставку с поста вице-спикера БГК

Бывший вице-спикер Бишкекского городского кенеша Болот Ибрагимов подтвердил, что ушел с должности на фоне скандала, связанного с появлением в социальных сетях видео, на котором группа депутатов курит в общественном месте.

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Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, после чего участников записи даже оштрафовали. В кулуарах предположили, что видео распространил именно Болот Ибрагимов, однако он категорически это отрицает.

«Да, это так. Они даже не знают, кто автор видео и кто распространил его в СМИ, но обвиняют в разговорах меня неофициально. Поэтому и решили сделать это поводом», — заявил он в комментарии 24.kg.

В Бишкекском городском кенеше официальных заявлений по этому поводу пока не делали.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328713/
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