Камчыбек Ташиев избран главой попечительского совета КРСУ

Председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев избран председателем попечительского совета Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н.Ельцина. Его заместителем назначен Артем Новиков — председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития, экс-премьер-министр Кыргызстана.

По словам Ташиева, его выдвижение стало полной неожиданностью.

На заседании присутствовали начальник управления президента Российской Федерации Игорь Маслов и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов.

После официальной части делегации посетили выделенный Кыргызстаном участок в Кашка-Суу для строительства нового кампуса КРСУ.

Отметим, что 27 июня 2025 года состоятся выборы ректора университета. Исполняющим обязанности ректора с 14 октября 2024-го является Сергей Волков.