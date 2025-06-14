Ушел из жизни судья и заслуженный юрист Кыргызстана Латип Жумабаев

Конституционный суд Кыргызстана понес тяжелую утрату в связи с кончиной уважаемого судьи, заслуженного юриста КР Латипа Жумабаева. Об этом сообщила пресс-служба КС.

Фото пресс-службы Конституционного суда

Латип Жумабаев посвятил более трех десятилетий жизни служению закону. Он родился 10 июня 1956 года в селе Кароол Узгенского района Ошской области, окончил в 1985 году юридический факультет Кыргызского государственного университета и прошел путь от стажера и следователя до прокурора различных районов — Джанги‑Жол, Иссык‑Аты, Ак‑Суу, Аламудуна. С 2000 до 2017 года он занимал высокие должности в прокуратуре Чуйской области.

В 2019–2020 годах Латип Жумабаев по указу президента Кыргызской Республики исполнял обязанности постоянного представителя в Конституционной палате. Его избрали судьей Конституционного суда КР 26 февраля 2020 года.

За многолетнюю добросовестную службу Латип Жумабаев был удостоен звания Заслуженный юрист Кыргызской Республики, награжден медалью Конституционной палаты II степени, именными часами президента, а также имел высший квалификационный класс судьи.

Судью отличали глубокая приверженность принципам законности, ясное и системное конституционное мышление, мудрость и человечность. Его талант, порядочность и душевная щедрость вдохновляли коллег и сотрудников, а высокий профессионализм служил эталоном служения праву.

Конституционный суд выражает искренние и глубокие соболезнования семье, родным, коллегам и всем, кому довелось знать его лично или по работе.