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Спорт

Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу покинул пост

Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Максим Лисицын покинул пост. Об этом сообщили на официальном аккаунте КФС в Instagram.

Как отмечается, Кыргызский футбольный союз решил не продлевать соглашение, срок которого истекает в конце июня. Вместе с ним сборную покинет и его тренерский штаб. 

Как отмечается, сегодня вице-президент КФС Нурдин Букуев встретился с Максимом Лисицыным и от имени Камчыбека Ташиева, а также всей футбольной общественности выразил благодарность за профессиональную работу и вклад в развитие сборной.

Кыргызского футбольного союза
Фото Кыргызского футбольного союза. Максим Лисицын и Нурдин Букуев
Российский специалист возглавлял сборную Кыргызстана один год. За это время команда играла в третьем отборочный раунде чемпионата мира по футболу 2026 года, что стало для команды историческим событием. Дальше сборная не смогла пройти.

Ссылка: https://24.kg/sport/334488/
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