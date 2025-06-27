Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу покинул пост

Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Максим Лисицын покинул пост. Об этом сообщили на официальном аккаунте КФС в Instagram.

Как отмечается, Кыргызский футбольный союз решил не продлевать соглашение, срок которого истекает в конце июня. Вместе с ним сборную покинет и его тренерский штаб.

Как отмечается, сегодня вице-президент КФС Нурдин Букуев встретился с Максимом Лисицыным и от имени Камчыбека Ташиева, а также всей футбольной общественности выразил благодарность за профессиональную работу и вклад в развитие сборной.