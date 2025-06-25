14:57
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

В Бишкекском городском кенеше выбрали зампредседателя

На очередной сессии Бишкекского городского кенеша путем тайного голосования сегодня выбрали нового заместителя председателя на общественных началах. Им стал Эльмир Досалиев (фракция «Эмгек»).

За проголосовали 30 человек, против — 15. Три бюллетеня признали недействительными.

Всего выдано 48 бюллетеней, трое депутатов отсутствовали, их бюллетени погашены.

Эльмир Досалиев 1984 года рождения, депутат 27-го, 28-го и 29-го созывов БГК, заместитель лидера фракции «Эмгек».

Образование высшее:

2024-й — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте;

2015-й — Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, специализация — юриспруденция, гражданское право.

Бывший вице-спикер БГК Болот Ибрагимов ушел с должности в мае 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334090/
просмотров: 427
Версия для печати
Материалы по теме
Программа «Чистое небо — 2030» утверждена в Бишкеке
Бишкекские автобусы выставят в залог. Горкенеш дал согласие
Кидали камни и избили толпой парня в Бишкеке. Задержано еще трое
В Бишкекском городском кенеше изберут зампредседателя
Депутат БГК о проспекте Чингиза Айтматова — ни остановок, ни зебр, ни моста
Это не чьи-то хотелки. Вице-мэр Бишкека о закрытии выездов на проспект Айтматова
Закрытие выездов на проспект Чингиза Айтматова осложняет жизнь бишкекчан
Саудовский фонд развития построит 14 школ в Бишкеке
Запись в школу. В Бишкеке свободными остается почти 3 тысячи мест
Бишкек вырос втрое: власти готовят новый генплан с учетом реновации
Популярные новости
В&nbsp;Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у&nbsp;порога В Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у порога
Перевод начальной школы на&nbsp;госязык. Законопроект зарегистрирован в&nbsp;ЖК Перевод начальной школы на госязык. Законопроект зарегистрирован в ЖК
Депутаты ЖК&nbsp;считают, что министр здравоохранения должен уйти в&nbsp;отставку Депутаты ЖК считают, что министр здравоохранения должен уйти в отставку
В&nbsp;Кремле объяснили отказ России от&nbsp;безоговорочного перемирия с&nbsp;Украиной В Кремле объяснили отказ России от безоговорочного перемирия с Украиной
Бизнес
MBANK зажигает на&nbsp;Иссык-Куле: &laquo;Ари-Ури&raquo; начинается! MBANK зажигает на Иссык-Куле: «Ари-Ури» начинается!
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
Расписание FIFA CLUB WORLD&nbsp;CUP 2025&nbsp;&mdash; легендарные матчи только в&nbsp;O!TV Расписание FIFA CLUB WORLD CUP 2025 — легендарные матчи только в O!TV
25 июня, среда
14:55
Программа «Чистое небо — 2030» утверждена в Бишкеке Программа «Чистое небо — 2030» утверждена в Бишкеке
14:53
Аэропорт «Нарын» будет введен в эксплуатацию в августе
14:42
Жогорку Кенеш одобрил введение самозапрета на заключение кредитной сделки
14:38
В Нарынской области до конца года достроят два водохранилища
14:32
Бишкекские автобусы выставят в залог. Горкенеш дал согласие