В Бишкекском городском кенеше выбрали зампредседателя

На очередной сессии Бишкекского городского кенеша путем тайного голосования сегодня выбрали нового заместителя председателя на общественных началах. Им стал Эльмир Досалиев (фракция «Эмгек»).

За проголосовали 30 человек, против — 15. Три бюллетеня признали недействительными.

Всего выдано 48 бюллетеней, трое депутатов отсутствовали, их бюллетени погашены.

Эльмир Досалиев 1984 года рождения, депутат 27-го, 28-го и 29-го созывов БГК, заместитель лидера фракции «Эмгек».

Образование высшее:

2024-й — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте;

2015-й — Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, специализация — юриспруденция, гражданское право.

Бывший вице-спикер БГК Болот Ибрагимов ушел с должности в мае 2025 года.