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Власть

Тимур Мадяров назначен мэром Каракола

Тимур Мадяров назначен мэром Каракола. Соответствующее распоряжение подписал президент.

Уточняется, что Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции, в соответствии со статьей 47 Закона «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» Мадяров Тимур Мысырович назначен мэром Каракола Иссык-Кульской области.

Тимур Мадяров был заместителем полномочного представителя президента в Баткенской области с 2022 года. Сегодня, 12 марта, он был освобожден от занимаемой должности решением председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева.

Кабинет министров КР
Фото Кабинет министров КР. Тимур Мадяров

Предыдущим мэром Каракола был Фархат Алжамбаев. 28 февраля сообщалось, что он освобожден от должности согласно поданному заявлению.

 

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/322492/
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