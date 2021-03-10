Больная элита. Как лечат экс-чиновников, находящихся под арестом

Госпитализация бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова вызвала широкий общественный резонанс. Кыргызстанцы недоумевают, почему подозреваемого в отмывании доходов, к тому же лично признавшегося в коррупции, содержат в частной клинике, а не в государственной или, например, не в больнице при исправительной колонии № 47.

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Многие вспомнили историю экс-зампредседателя Службы государственной охраны Данияра Дунганова. Его привозили в суд по апрельским событиям 2010 года на больничной каталке. Офицеру ГКНБ было отказано в предоставлении элементарной медицинской помощи.

24.kg решило напомнить, кого из известных арестантов отпускали на лечение за границу, а кого по надуманным причинам оставляли в камерах СИЗО и колоний.

Несправедливая Фемида

В ноябре 2013-го в отношении Ахматбека Келдибекова возбудили уголовное дело. На тот момент он был депутатом парламента. Ему предъявили обвинение в коррупции. Экс-торага ЖК водворили в СИЗО ГКНБ, но через полгода адвокат Татьяна Чильникина заявила ходатайство об изменении меры пресечения. Поводом стала болезнь мениска, до этого депутата прооперировали в БНИЦТиО.

По решению суда Келдибекова отпустили под домашний арест, потом на лечение в Германию. За границей он пробыл полгода. Бывшего спикера парламента прооперировали в Малайзии, а курс лечения он проходил в Южной Корее.

В итоге Келдибекова признали виновным и приговорили к выплате штрафа в размере 300 тысяч сомов.

Экс-главу СНБ Мурата Суталинова осудили по делу об апрельских событиях 2010 года. В колонии у генерала выявили рак почек. Каждые две недели его возили на химиотерапию.

Несколько лет понадобилось для того, чтобы смертельно больного человека отпустили домой.

В январе 2019-го ГСИН направила в суд представление об освобождении Суталинова, но судья Ленинского районного суда Бишкека не удовлетворил эту просьбу. Еще три месяца экс-глава СНБ провел в колонии. Только в мае его освободили в зале суда.

Больные энергетики

Фигурант уголовного дела по аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека Осмонбек Артыкбаев тоже некоторое время провел в стационаре. В СИЗО ГКНБ у бывшего министра энергетики развились астма, аритмия и появились скачки давления.

Бывшего чиновника не госпитализировали в ИК-47. Известно, что лечили его в Национальном центре кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова.

Осмонбеку Артыкбаеву сделали операцию, а через две недели вновь этапировали в СИЗО.

Еще один осужденный по делу энергетиков Сапар Исаков лечился в Нацгоспитале. Медики выставили ему диагноз «вертебробазелярная недостаточность» (пережим сосудов шеи, который приводит к головокружению, головным болям).

Бывшего премьер-министра этапировали обратно в СИЗО через десять дней, несмотря на то, что адвокаты сообщали о тяжелом состоянии.

Другой обвиняемый по этому делу Жанторо Сатыбалдиев болеет до сих пор.

Еще в следственном изоляторе экс-премьер-министр жаловался на повышенное артериальное давление, но его не госпитализировали.

После октябрьских событий Сатыбалидиев несколько дней пробыл дома, а по возвращении в колонию его госпитализировали в Наццентр кардиологии.

Сейчас экс-глава кабмина продолжает лечиться в больнице при ИК-47.

Где справедливость?

Экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева взяли под стражу по обвинению в коррупции в 2012-м. Несмотря на то, что у него был рак, он просидел в заключении четыре года.

За четыре года Наримана Тюлеева лечили сначала в больнице ГКНБ, а затем перевели в ИК-47. Экс-мэр столицы вышел на свободу в мае 2016-го.

Бывшего таможенника Райымбека Матраимова задержали по подозрению в легализации (отмывании) преступных доходов. Через десять дней после меры пресечения коррупционеру стало плохо, и его госпитализировали в частную клинику.

По данным медиков, Матраимов нуждается в обследовании и коронарографии.

Почему обвиняемый содержится в частной клинике, а не в исправительной колонии, ни ГКНБ, ни его адвокаты объяснить не могут.

Экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева обвиняют в злоупотреблении должностным положением во время пандемии коронавируса. Через два месяца после задержания бывшего чиновника прооперировали в Наццентре кардиологии. В январе 2021 года его отпустили под домашний арест.

Больные президенты

Будущий президент страны Садыр Жапаров тоже побывал на больничной койке, когда находился в заключении. В 2017-м его задержали по приезде с Кипра. Там политик жил несколько лет, опасаясь политических гонений. Его обвиняли в захвате заложников, хотя потерпевший Эмильбек Каптагаев в суде всячески отказывался от поддержания обвинения.

В СИЗО-1 Бишкека Садыр Жапаров вскрыл себе вены и порезал горло. По официальной версии, заключенный сделал это в знак протеста.

Алмазбек Атамбаев сейчас лечится в больнице при исправительной колонии № 47. Родственники утверждают, что у бывшего главы государства критически низкое давление, грыжа позвоночника и бронхит.

Сторонники Атамбаева настаивают на том, чтобы его госпитализировали, но никаких подтверждающих документов в суде так и не представили.

Медики, со слов адвоката, до сих пор не дали заключение по состоянию здоровья Атамбаева.

История показывает, что далеко не всех заключенных в Кыргызстане лечат одинаково. Избирательная политика прежних властей такова: одним поблажки позволительны, другим — нет.