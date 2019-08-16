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Общество

Инсульта нет. В Минздраве озвучили диагноз Сапара Исакова

Сапар Исаков поступил в отделение неврологии № 2 Национального госпиталя 16 августа 2019 года в 16.50 с предварительным диагнозом «Вертебробазелярная недостаточность» (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям). Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

«Состояние больного оценивается как относительно удовлетворительное. По словам врачей, данных, подтверждающих инсульт на снимке магнитно-резонансной томографии, нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее в ГКНБ сообщили, что у бывшего премьер-министра Сапара Исакова синдром артерии позвоночника. 
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