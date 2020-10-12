Жанторо Сатыбалдиев вернулся в колонию и попал в больницу

Бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев добровольно вернулся в колонию № 47. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, вчера бывший глава кабмина пришел в место отбывания наказания. Однако позже ему стало плохо с сердцем и его госпитализировали.

В пресс-службе ГСИН редакции подтвердили эту информацию. По данным ведомства, Жанторо Сатыбалдиев сейчас находится в Наццентре кардиологии под конвоем.

В ГСИН также отметили, что добровольно в колонию вернулись экс-депутат парламента Райкан Тологонов, экс-председатель Национального энергохолдинга Айбек Калиев, а также бывший глава Девятой службы ГКНБ Дамир Мусакеев.

Напомним, что в столице после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, экс-премьер-министр Сапар Исаков, а также бывший депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.

10 октября Алмазбек Атамбаев был задержан и водворен в камеру. Ему инкриминируется организация массовых беспорядков. В ИВС водворены Фарид Ниязов и Темирлан Султанбеков. Сыновья бывшего главы государства допрошены и отпущены под домашний арест.