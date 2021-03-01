В ГКНБ не могут объяснить, почему Райымбек Матраимов лежит в частной больнице

В ГКНБ, куда 24.kg обратилось за комментарием, не могут объяснить, почему экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов госпитализирован в частную клинику, а не в государственную.

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов якобы тоже не в курсе, в каком медучреждении находится его родной брат. По словам парламентария, он не смог дозвониться до адвоката.

Представитель защиты интересов Райымбека Матраимова Мадина Ниязова также недоступна для комментариев.

Известно, что мера пресечения подозреваемому еще не обжалована в Бишкекском городском суде.

Напомним, Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. В камере бывший таможенник пожаловался на ухудшение здоровья, его госпитализировали в частную клинику.