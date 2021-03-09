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Общество

По-прежнему плохо. Райымбеку Матраимову проведут коронарографию сосудов сердца

Подозреваемый в отмывании преступных доходов Райымбек Матраимов по-прежнему находится на стационарном лечении.

Как сообщили 24.kg в кардиологической клинике «Бикард», состояние пациента стабилизируется.

По данным экс-советника Минздрава Елены Баялиновой со ссылкой на главного врача клиники Дамира Осмонова, как только состояние пациента стабилизируется, ему будет проведена коронарография, после которой в учреждении смогут дать более подробный комментарий по тактике лечения.

Коронарография — рентгеноконтрастное эндоваскулярное исследование состояния коронарного сосудистого русла. Коронарография показана при объективных признаках ишемии миокарда, постинфарктной или нестабильной стенокардии, остром коронарном синдроме, перед плановыми операциями на сердце и при других состояниях пациента с целью определения дальнейшей врачебной тактики.

Напомним, бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. В камере бывший таможенник пожаловался на ухудшение здоровья, его госпитализировали в частную клинику.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185747/
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