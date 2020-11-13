Экс-главу Минздрава Космосбека Чолпонбаева прооперировали. Он в реанимации

Экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева прооперировали. Об этом 24.kg сообщили в Национальном центре кардиологии.

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Уточняется, что Космосбеку Чопонбаеву поставили стент на сердце. Сейчас он находится в реанимации под наблюдением медиков.

Отметим, ранее бывший чиновник был госпитализирован в Наццентр кардиологии. Ему требовалась дорогостоящая операция.

Напомним, бывшему чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением.

Бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев задержан сотрудниками ГСБЭП. Ранее Финпол возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Минздрава КР.

По версии следствия, руководящие лица Министерства здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства, заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов.