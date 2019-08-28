Состояние Сапара Исакова остается тяжелым, но его этапировали в СИЗО ГКНБ

Состояние бывшего премьер-министра Сапара Исакова остается тяжелым, но его этапировали в СИЗО ГКНБ. Информацию 24.kg подтвердил его адвокат Нурбек Токтакунов.

Как отметил юрист, все это делают только для ускорения судебного процесса и вынесения обвинительного приговора.

«Сапар Исаков действительно очень болен. Он даже сидит с трудом и нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Однако, поправ нормы как УПК, так и чисто человеческие, его переводят в СИЗО. Хотя консилиум врачей, прошедший накануне, к единому мнению относительно его состояния и дальнейшего лечения не пришел», — возмутился Нурбек Токтакунов.

Бывшего премьер-министра госпитализировали с предварительным диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям). Его увезли в Национальный госпиталь из СИЗО ГКНБ.

Сапар Исаков обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ, реконструкции Исторического музея и ипподрома на Иссык-Куле.