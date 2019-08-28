10:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (420)

Состояние Сапара Исакова остается тяжелым, но его этапировали в СИЗО ГКНБ

Состояние бывшего премьер-министра Сапара Исакова остается тяжелым, но его этапировали в СИЗО ГКНБ. Информацию 24.kg подтвердил его адвокат Нурбек Токтакунов.

Как отметил юрист, все это делают только для ускорения судебного процесса и вынесения обвинительного приговора.

«Сапар Исаков действительно очень болен. Он даже сидит с трудом и нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Однако, поправ нормы как УПК, так и чисто человеческие, его переводят в СИЗО. Хотя консилиум врачей, прошедший накануне, к единому мнению относительно его состояния и дальнейшего лечения не пришел», — возмутился Нурбек Токтакунов.

Бывшего премьер-министра госпитализировали с предварительным диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям). Его увезли в Национальный госпиталь из СИЗО ГКНБ.

Сапар Исаков обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ, реконструкции Исторического музея и ипподрома на Иссык-Куле. 
Ссылка:
просмотров: 925
Версия для печати
Материалы по теме
Сапар Исаков остается в больнице. Консилиум врачей назначил дописследования
Состояние здоровья Сапара Исакова неважное. Он остается в больнице
Относительно удовлетворительное. Минздрав рассказал о состоянии Сапара Исакова
Три часа на свидание. Близким разрешили навестить Сапара Исакова в больнице
Состояние Сапара Исакова серьезное, но он настроен оптимистично
Инсульта нет. В Минздраве озвучили диагноз Сапара Исакова
В больницу к Сапару Исакову не пускают его родственников
ГКНБ сообщил диагноз Сапара Исакова
Госпитализирован бывший премьер-министр Сапар Исаков
Митинг в поддержку Сапара Исакова в Кочкорке завершился принятием резолюции
Популярные новости
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с&nbsp;мужем Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с мужем
Водителя Курсана Асанова задержали в&nbsp;Бишкеке Водителя Курсана Асанова задержали в Бишкеке
В&nbsp;ГУОБДД рассказали подробности аварии, в&nbsp;которой погиб сын Садыра Жапарова В ГУОБДД рассказали подробности аварии, в которой погиб сын Садыра Жапарова
Неделя-24. Уголовные дела Алмазбека Атамбаева и&nbsp;кого еще к&nbsp;ним привязали Неделя-24. Уголовные дела Алмазбека Атамбаева и кого еще к ним привязали
Бизнес
5&nbsp;камер в&nbsp;смартфоне! Honor 20&nbsp;и&nbsp;его PRO-версия уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store 5 камер в смартфоне! Honor 20 и его PRO-версия уже в продаже в O!Store
Зарабатывайте на&nbsp;драгметаллах с&nbsp;обезличенным металлическим счетом &laquo;Бакай Банка&raquo; Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»
Медицинские организации&nbsp;КР откроют свои данные Медицинские организации КР откроют свои данные
Емкость и&nbsp;покрытие 4G&nbsp;LTE-сети от&nbsp;О! расширили еще в&nbsp;60&nbsp;населенных пунктах Емкость и покрытие 4G LTE-сети от О! расширили еще в 60 населенных пунктах