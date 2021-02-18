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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение

Экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

В ГКНБ сообщили, что Матраимов задержан по факту легализации (отмывания) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ, в течение 48 часов судом будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения на период следствия.

Напомним, что 11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183969/
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