Итоги Азиады: начало новой эры кыргызского спорта?

На Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, завершившихся 27 сентября в Ашхабаде, сборная Кыргызстана выиграла 13 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых наград. По общему числу медалей стала в итоговом командном зачете шестой, а по количеству «золота» — восьмой. Позади остались такие развитые страны, как Австралия, Катар, Япония, ОАЭ...

На соревнованиях такого уровня у КР столько наград никогда не было. После двух медалей Олимпиады-2008 эта Азиада стала самым ярким событием в отечественном спорте за последние 26 лет, способным дать начало его новой эре. Корреспондент ИА «24.kg» вспоминает героев игр и размышляет, как получилось, что КР вдруг превратилась в одну из ведущих азиатских спортивных держав.

Хозяин — барин

Согласитесь, приятно, что наши соседи по региону доросли до проведения такого мероприятия. Сделали они это с размахом и высоко подняли планку. Азиада установила рекорд по числу участников (по разным данным, 4-6 тысяч из 63 стран) и видов спорта (21). Нелегко будет устроителям будущих игр хоть в чем-то превзойти нынешние!

Фото ГАМФКиС. Кадр с церемонии открытия Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам-2017

Проводись Азиада в Юго-Восточной Азии, вместо любимых нами самбо и борьбы на поясах в программе наверняка были бы какие-нибудь волейбол ногами и киберспорт. И не было бы у КР такой кучи медалей. Для сравнения, на Азиаде-2013, проходившей в Южной Корее, было лишь 12 видов спорта. Наша сборная (23 человека) выступила в пяти и выиграла шесть наград.

А тут повезло: многие виды, популярные у туркменов и включенные ими в программу игр, развиты и у нас. Поэтому сборная КР (более 150 атлетов) была на Азиаде в числе самых массовых. Она выступила в 16 видах, а медали взяла в 11 («золото» — в семи). Почти каждый второй хоть что-то выиграл. Впечатляющий КПД!

В медальном зачете тройку лидеров составили Туркменистан (89 золотых, 70 серебряных и 86 бронзовых наград), Китай (42 + 32 + 23) и Иран (36 + 23 + 59). Хозяева бились с запредельной мотивацией и порой творили чудеса. Выступить плохо перед родными болельщиками да еще в своих коронных видах было нельзя! Кыргызстанцы, которым в ходе турнира удалось их одолеть, заслуживают особого уважения.

В некоторых видах конкуренция была невысокой. Нашим и это было на руку: для попадания в призеры порой хватало победы в одной-двух схватках(матчах). Кое-кому даже победы не понадобилось: проиграл и получил «бронзу». Критиковать атлетов и принижать их заслуги глупо: они же не виноваты в небольшом числе соперников. Да и те, с кем они боролись, вполне сильны. Кто вспомнит через год, насколько тернист был путь кыргызстанцев к медалям... Но то, что они были, останется в памяти надолго. Медалей, кстати, могло быть еще больше. Но судейство, по понятной причине, порой было не в нашу пользу.

Наш мАЛЫШ

Турнир по борьбе на поясах шел пять дней и оказался самым насыщенным по числу разыгрываемых комплектов наград. В программе было несколько разновидностей этого вида спорта. Кыргызстанцы завоевали 27 медалей, в том числе пять золотых.

Фото ГАМФКиС. Турнир по борьбе алыш на Азиатских играх

В отличие от ряда других национальных видов спорта КР алыш популярен не локально, а во многих странах. Тот факт, что его включили в Азиаду, это подтверждает. И хотя туркмены и тут намного опередили всех по числу золотых наград, наши не ударили в грязь лицом, выиграв четыре медали высшего достоинства. Отдельного упоминания заслуживает Мээрим Момунова, которая выступила в четырех разновидностях поясной борьбы и завоевала «золото» и «серебро». Пожалуй, на сегодня она главная звезда этого вида в КР.

Фото ГАМФКиС. Мээрим Момунова радуется победе на Азиаде

Искусство побеждать

Вряд ли кто-то сомневался в успехе самбистов — они ежегодно выигрывают медали на всех значимых международных турнирах. В Ашхабаде завоевали аж 14 наград (по три золотые и серебряные и восемь бронзовых)! Асылбек уулу Жамалбек, Раимкул уулу Бекназар и Жаныбек Аматов провели далеко не по одной схватке и всех соперников разгромили. Наряду с борьбой на поясах и кикбоксингом самбо остается топовым неолимпийским видом спорта в КР.

Фото ГАМФКиС. Самбисты из Кыргызстана показали на Азиатских играх высший класс

Из кикбоксеров можно выделить Авазбека Аманбекова. Ранее он выигрывал чемпионаты мира и Азии, а на Азиаде не выступал. В Ашхабаде бился уверенно, азартно и заслуженно победил. Жаль, что кикбоксинг не входит в программу Олимпиады. Аманбеков бы, наверное, и там преуспел.

Фото ГАМФКиС. Кикбоксер Авазбек Аманбеков на пути к «золоту»

В целом на счету сборной КР по кикбоксингу шесть наград: золотая, серебряная и четыре бронзовые. На Азиаде-2013 первых и вторых мест у нее было столько же, а вот третьих — вдвое меньше. Прогресс есть!

Для молодого президента Федерации джиу-джитсу Абдурахманхаджи Муртазалиева нынешний сезон знаковый. В начале года ездил на сборы в США и выиграл массу медалей. Вернувшись, выступил на трех важных стартах. На Всемирных играх, которые по уровню участников как ОИ, остался без награды. Зато на чемпионате Азии и Азиаде взял «золото».

Абдурахманхаджи с братом Муртазали и соратниками за короткое время вывели свой вид спорта в КР в число ведущих. Вот вам пример целеустремленных и успешных молодых кыргызстанцев. Впереди у них немало побед, в том числе и на Всемирных играх.

Сборная по тайскому боксу ездила в Ашхабад немногочисленным составом. Но без медали тоже не осталась: Бекжан Матысаев стал третьим.

Сила в разнообразии

У бильярдистов Каныбека Сагынбаева и Дастана Лепшакова была уникальная возможность добавить к титулу чемпиона мира звание победителя Азиады. Но они ее не использовали. Сагынбаев проиграл на турнире по динамичной пирамиде, а Лепшаков — по динамичной и свободной.

Большая удача, что русский бильярд включили в программу этой Азиады. В Центральной Азии он, конечно, популярен, а вот на остальном континенте не особо. Неизвестно, когда наши звезды смогут вновь побороться за победу на таком турнире.

Когда казалось, что провала не избежать, менее именитые, но амбициозные Ызатбек Ратбеков и Канат Сыдыков спасли репутацию КР как бильярдной страны. На турнире по комбинированной пирамиде Ратбеков взял «золото», а Сыдыков — «бронзу».

Фото ГАМФКиС. Бильярдист Ызатбек Ратбеков спас репутацию КР как бильярдной страны

К бальным танцам некоторые относятся с пренебрежением (мол, это не совсем спорт), но Алексей Кибкало и Татьяна Когадей — спортсмены в полном смысле этого слова. Их трудолюбию могут позавидовать многие. За их плечами уже была «бронза» Азиады-2013, и они очень хотели выиграть «золото». Пообщавшись с ними перед играми, был уверен, что своего добьются. В итоге в одном из видов программы они стали первыми, а в другом — третьими. Выступление танцоров украсило Азиаду и вместе с победой Ратбекова внесло разнообразие в будни наших болельщиков, привыкших, что КР берет «золото» лишь в боевых искусствах.

Тройная нагрузка

В КР стритбол развивается с 2015-го. От обычного баскетбола он отличается гораздо сильнее, чем кажется. И правилами, и тактикой, и, главное, он не такой дорогостоящий. Нынешняя Азиада пока самый крупный турнир, куда ездила наша мужская сборная.

За победу боролись 16 команд. В 15 было по четыре игрока и только в сборной КР три. Кыргызстанцы играли без замен и заняли четвертое место. Возможно, будь в составе запасной, попали бы в призеры. Да и с соперниками не повезло: пришлось биться с грозной монгольской дружиной и честолюбивой командой Ирака.

Фото ГАМФКиС. С мячом лидер сборной КР по баскетболу 3 х 3 Шакиржан Куранбаев

Результат неплохой (особенно на фоне невзрачного выступления сборной по футзалу). Ребята доказали, что у их вида в КР хорошие перспективы. Государству надо смелее финансировать стритбол, и, не исключено, уже в 2020-м впервые в истории представители командного вида спорта из КР сыграют на Олимпиаде.

Олимпийский дух

В олимпийских видах кыргызстанцев было меньше, чем в неолимпийских, и выступили они не столь успешно. Уж больно крепкими оказались конкуренты. В плавании и таэквондо наши боролись достойно, но ничего не выиграли. В конном спорте усилиями молодого и перспективного Камиля Сабитова взяли «бронзу».

Фото ГАМФКиС. Турнир по конному спорту

У легкоатлетов второе и два третьих места. Обе «бронзы» взяла Арина Клещукова — еще одна потенциальная звезда отечественного спорта.

Фото ГАМФКиС. Состязания по легкой атлетике

Вольная, греко-римская и женская борьба — главные виды спорта в КР. Было бы странно, если бы на играх наши показали слабый результат. В их активе «золото», три «серебра» и две «бронзы». 21-летний Калы Сулайманов еще год назад выигрывал чемпионат мира среди молодежи, а сегодня блистает среди взрослых, уверенно побеждая на Азиаде. Он являет собой положительный и довольно редкий для КР пример, когда подающий надежды борец безболезненно переходит из младшей в старшую возрастную группу. Наряду с еще более молодым борцом Акжолом Махмудовым у него превосходные шансы однажды поднять флаг КР на Олимпиаде.

Айсулуу Тыныбекова взяла «серебро». Обидно, что не «золото». Хотя нам грех жаловаться. На всех пяти-семи крупных турнирах, где она в этом году выступила, поднялась на пьедестал. Признак высочайшего класса.

Фото ГАМФКиС. Схватка с участием Айсулуу Тыныбековой (справа) на Азиаде

На турнире по тяжелой атлетике кыргызстанцев не было. Хотя участвуй, точно бы отличились. К примеру, в 2016-м Иззат Артыков победил на чемпионате Азии с результатом 338 килограммов . На Азиаде чемпионом в его весе стал штангист, осиливший 327 кг .

КР также не представлена в состязаниях по теннису, курашу, боулингу и трековым велогонкам. Сильно удивило отсутствие теннисистов. Видно, Азиада наших мастеров ракетки по какой-то причине не заинтересовала.

Только не расслабляться!

Это был главный старт 2017-го, и важно было здорово к нему подготовиться. Судя по результатам, средства на сборы атлетов, участие в подготовительных турнирах и самой Азиаде потрачены государством не зря. Хотя не все готовились к играм и поехали туда за счет него — многих поддержали федерации и спонсоры.

Нынешний триумф должен дать импульс развитию нашего спорта. Расслабляться нельзя! В 2018-м в Индонезии пройдет другая Азиада (летняя). Туда включены наиболее популярные в масштабах планеты виды спорта, и конкуренция будет серьезнее. Хочется, чтобы в правительстве оценили достижения сборной КР, увеличили бюджет нашего спорта и средства выделяли без задержек. Только так кыргызстанцы смогут в полной мере подготовиться к Азиаде-2018 и провести на ней генеральную репетицию ОИ-2020. В противном случае, как и на прошлых летних Азиадах, будут мальчиками для битья.