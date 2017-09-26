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Спорт

Бильярдист Ызатбек Ратбеков победил на Азиатских играх

Кыргызстанец Ызатбек Ратбеков победил на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный сайт состязаний.

Сегодня в рамках Азиады состоялся финальный матч бильярдного турнира в дисциплине «комбинированная пирамида». Ызатбек Ратбеков со счетом 5:1 одолел казахстанца Алибека Омарова и стал чемпионом.

Напомним, 25 сентября в этой же дисциплине отечественный мастер кия Канат Сыдыков выиграл «бронзу».

На счету КР девять золотых наград на Азиаде. В медальном зачете страна по-прежнему на десятом месте.
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