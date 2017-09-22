Кыргызстанка Мээрим Момунова – чемпионка Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Отечественная спортсменка выступала на турнире по борьбе алыш (вольный стиль) в весовой категории до 60 килограммов. Сегодня днем она провела две схватки, в которых одолела Зухру Мадраимову (Туркменистан) и Улжан Дюсембаеву (Казахстан). Вечером в финале Момунова победила еще одну туркменистанку Зарину Абдырахманову и выиграла золотую медаль.

Сборная КР поднялась с 15-го на 12-е место в медальном зачете. На ее счету теперь три золотые, 10 серебряных и 20 бронзовых наград.