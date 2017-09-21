Сборная Кыргызстана по футзалу пропустила 10 мячей в третьем туре Азиатских игр

Сборную Кыргызстана по футзалу разгромили в третьем туре Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный сайт состязаний.

Сегодня в рамках Азиады проходят поединки заключительного тура группового этапа. В группе D отечественная дружина со счетом 0:10 уступила команде Ирана. Один из мячей игрок сборной КР Дилшат Кадыров забил в свои ворота.

В первом туре кыргызстанцы уступили иорданцам (1:7), а во втором одолели представителей Таити (4:2). В турнирной таблице сборная КР занимает третье место.