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Спорт

Самбисты Асылбек уулу Жамалбек и Жаныбек Аматов выиграли «золото» на Азиаде

Кыргызстанцы Асылбек уулу Жамалбек и Жаныбек Аматов выиграли «золото» на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

Сегодня, в заключительный день турнира по самбо, в борьбу вступили восемь кыргызстанцев. В призеры пробились пятеро.

В разделе «спортивное самбо» в весовой категории до 82 килограммов Асылбек уулу Жамалбек поочередно победил Суфяна Ал-Фатлави (Ирак), Улугбека Рахмонова (Узбекистан), Еркебулана Калеша (Казахстан) и Зафара Олимшоева (Таджикистан) и стал чемпионом. В весе до 62 кг Арсен Камчибеков взял «бронзу».

В разделе «боевое самбо» в категории до 90 кг Жаныбек Аматов поборол Юнуса Рахмани (Афганистан), Понгсакона Чотияфата (Таиланд), Куаныша Аязбаева (Казахстан) и Сердара Ходжамухаммедова (Туркменистан) и также поднялся на высшую ступень пьедестала. Мухаметали Эргешев (до 52 кг) и Алайбек Умотов (до 68 кг) выиграли бронзовые награды.

По итогам Азиатских игр в активе сборной КР по самбо три золотые, три серебряные и восемь бронзовых медалей.
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