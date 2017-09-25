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Спорт

Кикбоксер Авазбек Аманбеков — чемпион Азиатских игр

Фото из архива ИА "24.kg". Авазбек Аманбеков в ИА "24.kg" перед поездкой на Азиатские игры-2017

Кыргызстанец Авазбек Аманбеков сегодня стал чемпионом Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Отечественный кикбоксер выступал в разделе «фулл-контакт» в весовой категории до 57 килограммов. По ходу турнира он с одинаковым счетом 3:0 победил Ровсена Хабырова (Туркменистан), Ибрахима Алхасана (Сирия) и Пугу Силабова (Туркменистан). Для Аманбекова это первая медаль на подобных состязаниях в карьере.

Напомним, ранее члены сборной КР по кикбоксингу завоевали три «бронзы».
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