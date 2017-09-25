Кыргызстанец Авазбек Аманбеков сегодня стал чемпионом Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Отечественный кикбоксер выступал в разделе «фулл-контакт» в весовой категории до 57 килограммов. По ходу турнира он с одинаковым счетом 3:0 победил Ровсена Хабырова (Туркменистан), Ибрахима Алхасана (Сирия) и Пугу Силабова (Туркменистан). Для Аманбекова это первая медаль на подобных состязаниях в карьере.

Напомним, ранее члены сборной КР по кикбоксингу завоевали три «бронзы».