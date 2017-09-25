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Спорт

Айсулуу Тыныбекова выиграла «серебро» на Азиатских играх

Айсулуу Тыныбекова выиграла «серебро» на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Сегодня на ковры вышли шесть кыргызстанцев. На турнире по вольной борьбе Алибек Осмонов (весовая категория до 61 килограмма), Догдурбек уулу Эламан (до 70 кг) и Карагул уулу Бактияр (до 86 кг) проиграли на ранних стадиях.

На турнире по женской борьбе Марсбек кызы Назира (до 53 кг) выиграла одну схватку из трех и заняла пятое место.

Айсулуу Тыныбекова (до 58 кг) в четвертьфинале поборола Аки Ханаи (Япония), в полуфинале взяла верх над Ти Дао (Вьетнам), а в финале уступила Хингру Пеи (Китай).

из архива ГАМФКиС
Фото из архива ГАМФКиС. Айсулуу Тыныбекова - серебряный призер Азиатских игр

Позднее Медет кызы Айпери (до 75 кг) проведет схватку за «бронзу».
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