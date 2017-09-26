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Спорт

Борец Калы Сулайманов победил на Азиатских играх

Борец Калы Сулайманов победил на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

Сегодня в рамках Азиады стартовали состязания по греко-римской борьбе. Кыргызстанцы выступили во всех восьми весовых категориях. Калы Сулайманов боролся в весе до 59 килограммов. В первом круге он одолел Каррара Албидхана (Ирак) – 5:4, затем был сильнее Айдоса Султангали (Казахстан) – 12:8 и Ербату Туо (Китай) – 10:0. В финале Сулайманов взял верх над Мохсеном Хаджипуром (Иран) – 3:1.

Позднее на ковер выйдут еще четыре представителя КР. Двое поборются за «золото», а двое – за «бронзу».
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