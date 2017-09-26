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Спорт

У танцоров из Кыргызстана еще одна медаль на Азиатских играх

Кыргызстанцы Алексей Кибкало и Татьяна Когадей выиграли «бронзу» на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный сайт состязаний.

На турнире по спортивным бальным танцам завершился финал по пасодоблю. Участвовали дуэты из Гонконга, Камбоджи, Китая, Кыргызстана, Узбекистана и Японии. Первое место заняли китайцы Жинг Жу и Бангбанг Ян (33,083 очка), второе – гонконгцы Хинг Вай Чан и Лай Ки Тин (32,750). Кибкало и Когадей – третьи (32,708).

Для наших спортсменов это вторая медаль на данной Азиаде. Ранее они стали чемпионами по самбе.

После успехов танцоров сборная Кыргызстана поднялась на девятое место в медальном зачете. На ее счету 10 золотых, 18 серебряных и 34 бронзовые награды. Игры завершатся 27 сентября.
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