Азиатские игры: кыргызстанец выиграл «золото» по джиу-джитсу

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев сегодня выиграл «золото» на турнире по джиу-джитсу в рамках Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Фото из архива А.Муртазалиева. Абдурахманхаджи Муртазалиев - чемпион Азиатских игр

В разделе «не-ваза» стартовали шесть представителей КР. Из них до пьедестала почета добрался только Абдурахманхаджи Муртазалиев, выступавший в весовой категории до 85 килограммов. По ходу турнира он одолел представителей Казахстана, Иордании, Туркменистана и ОАЭ.

«Золото» Муртазалиева – первое для сборной КР на этой Азиаде. Также в активе команды одно «серебро» и четыре «бронзы».