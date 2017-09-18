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Спорт

Азиатские игры: кыргызстанец выиграл «золото» по джиу-джитсу

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев сегодня выиграл «золото» на турнире по джиу-джитсу в рамках Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

из архива А.Муртазалиева
Фото из архива А.Муртазалиева. Абдурахманхаджи Муртазалиев - чемпион Азиатских игр

В разделе «не-ваза» стартовали шесть представителей КР. Из них до пьедестала почета добрался только Абдурахманхаджи Муртазалиев, выступавший в весовой категории до 85 килограммов. По ходу турнира он одолел представителей Казахстана, Иордании, Туркменистана и ОАЭ.

«Золото» Муртазалиева – первое для сборной КР на этой Азиаде. Также в активе команды одно «серебро» и четыре «бронзы».
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