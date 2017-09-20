Азиатские игры: Бекжан Матысаев выиграл «бронзу» на турнире по тайскому боксу

Кыргызстанец Бекжан Матысаев сегодня выиграл «бронзу» на турнире по тайскому боксу в рамках Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

В тайском боксе КР представили четыре бойца. Элазан Замирбеков (до 54 кг) и Мирбек Сарткалмаков (до 60 кг) выбыли из борьбы, проиграв стартовые схватки. Тимур Маматисаков (до 63,5 кг) в 1/8 финала одолел представителя Вьетнама, однако затем не справился с казахстанцем и также завершил выступление.

Бекжан Матысаев (до 67 кг) в 1/4 финала одолел Ка Лон Ли (Макао), затем уступил Мустафе Сапармурадову (Туркменистан) и в итоговом протоколе стал третьим.

Теперь в активе сборной КР 21 медаль, в том числе одна золотая, шесть серебряных и 14 бронзовых.