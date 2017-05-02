Кыргызстанец завоевал четыре медали на турнире по бразильскому джиу-джитсу в США

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев завоевал четыре медали на соревнованиях по правилам IBJJF, прошедших накануне в городе Далласе (США). Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По его словам, в первый день он выступал на турнире по бразильскому джиу-джитсу. Завоевал «золото» в своей весовой категории (88 килограммов), а также в «абсолютке». Во второй день Муртазалиев участвовал в турнире по грэпплингу и там в весе 85,5 кг стал первым, а в абсолютной категории — третьим. В общей сложности во всех категориях кыргызстанец провел 13 схваток и выиграл 12.