Легкоатлетка Арина Клещукова завоевала вторую медаль на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

По его данным, сегодня в рамках игр состоялся финальный забег среди женщин на 800 метров. Право выступить в нем заслужили две кыргызстанки (Арина Клещукова и Гулшаной Сатарова), 18 сентября удачно проведшие предварительные забеги.

В итоге первое место заняла представительница Шри-Ланки Гянтика Артигала (2 минуты 5,12 секунды). Второй стала китаянка Гуипинг Жанг (2 минуты 7,65 секунды). Клещукова (2 минуты 9,97 секунды) на третьем месте, а Сатарова (2 минуты 11,58 секунды) – на четвертом.

Напомним, 19 сентября кыргызстанки успешно выступили в забеге на 1500 метров: Сатарова взяла «серебро», а Клещукова – «бронзу».