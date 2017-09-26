Кыргызстанцы Алексей Кибкало и Татьяна Когадей сегодня выиграли «золото» на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный сайт состязаний.

Они стартовали на турнире по спортивным бальным танцам в двух видах программы — самбе и пасодобле. Вначале прошли полуфиналы, и в обоих кыргызстанцы уверенно заняли первое место. Затем состоялся финал по самбе. За победу боролись семь дуэтов из Китайского Тайбэя, Китая, Кыргызстана, Сингапура, Филиппин, Южной Кореи и Японии. Всех соперников наши спортсмены опередили.

Позднее с участием Кибкало и Когадей пройдет финал состязаний по пасодоблю.