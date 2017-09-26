18:27
+23
USD 68.43
EUR 81.46
RUB 1.19
Спорт

Танцоры Алексей Кибкало и Татьяна Когадей — чемпионы Азиатских игр

Кыргызстанцы Алексей Кибкало и Татьяна Когадей сегодня выиграли «золото» на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный сайт состязаний.

Они стартовали на турнире по спортивным бальным танцам в двух видах программы — самбе и пасодобле. Вначале прошли полуфиналы, и в обоих кыргызстанцы уверенно заняли первое место. Затем состоялся финал по самбе. За победу боролись семь дуэтов из Китайского Тайбэя, Китая, Кыргызстана, Сингапура, Филиппин, Южной Кореи и Японии. Всех соперников наши спортсмены опередили.

Позднее с участием Кибкало и Когадей пройдет финал состязаний по пасодоблю.
Ссылка:
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
У танцоров из Кыргызстана еще одна медаль на Азиатских играх
Бильярдист Ызатбек Ратбеков победил на Азиатских играх
Азиатские игры: в активе сборной Кыргызстана уже 59 медалей
Кикбоксер Авазбек Аманбеков — чемпион Азиатских игр
Айсулуу Тыныбекова выиграла «серебро» на Азиатских играх
Азиатские игры: самбист Абтандил уулу Орозбек выиграл «серебро»
Кикбоксеры из Кыргызстана выиграли три медали на Азиатских играх
Сборная Кыргызстана по баскетболу заняла четвертое место на Азиатских играх
Сборная Кыргызстана по самбо выиграла шесть медалей на Азиатских играх
Мээрим Жуманазарова выиграла «бронзу» на турнире по борьбе на Азиатских играх
Популярные новости
Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира&nbsp;&mdash; и&nbsp;можно в&nbsp;Жогорку Кенеш идти! Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира — и можно в Жогорку Кенеш идти!
Антонина Шевченко триумфально вернулась в&nbsp;смешанные единоборства Антонина Шевченко триумфально вернулась в смешанные единоборства
Сборная Кыргызстана вошла в&nbsp;десятку лучших в&nbsp;медальном зачете Азиатских игр Сборная Кыргызстана вошла в десятку лучших в медальном зачете Азиатских игр
Айсулуу Тыныбекова выиграла &laquo;серебро&raquo; на&nbsp;Азиатских играх Айсулуу Тыныбекова выиграла «серебро» на Азиатских играх
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил охват сети&nbsp;4G Мобильный оператор О! увеличил охват сети 4G
Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: будьте на&nbsp;связи даже с&nbsp;нулевым балансом! Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!
Компания &laquo;Ал-Халал&raquo; получит сертификат мирового признания Компания «Ал-Халал» получит сертификат мирового признания