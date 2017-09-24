00:05
+16
USD 68.46
EUR 82.09
RUB 1.19
Спорт

Сборная Кыргызстана по баскетболу заняла четвертое место на Азиатских играх

Мужская сборная Кыргызстана по баскетболу 3х3 (стритболу) заняла четвертое место на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в городе Ашхабаде (Туркменистан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня отечественная дружина провела два матча. В полуфинале в упорной борьбе со счетом 18:20 уступила команде Ирака. В составе сборной КР Нуртай Субанбеков набрал восемь очков, Шакиржан Куранбаев – семь, Евгений Пехов – три.

В поединке за «бронзу» кыргызстанцы играли с монголами. Команды уже встречались друг с другом 19 сентября на групповом этапе, и тогда монгольские баскетболисты взяли верх - 22:12. В этот раз они вновь уверенно победили – 21:11. Шакиржан Куранбаев и Евгений Пехов набрали по пять очков, а Нуртай Субанбеков – одно.
Ссылка:
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана по самбо выиграла шесть медалей на Азиатских играх
Мээрим Жуманазарова выиграла «бронзу» на турнире по борьбе на Азиатских играх
Сборная Кыргызстана по баскетболу пробилась в полуфинал Азиатских игр
Сборная Кыргызстана вошла в десятку лучших в медальном зачете Азиатских игр
Две кыргызстанки выиграли «золото» на турнире по алышу на Азиатских играх
Пять кыргызстанцев пробились в финал турнира по борьбе алыш на Азиатских играх
Борец Нурбек Кожобеков выиграл «серебро» на Азиатских играх
Кыргызстанка Мээрим Момунова — чемпионка Азиатских игр
Кыргызстанцы выиграли две медали на турнире по борьбе алыш на Азиатских играх
У Кыргызстана 30 медалей на Азиатских играх
Популярные новости
Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира&nbsp;&mdash; и&nbsp;можно в&nbsp;Жогорку Кенеш идти! Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира — и можно в Жогорку Кенеш идти!
Антонина Шевченко триумфально вернулась в&nbsp;смешанные единоборства Антонина Шевченко триумфально вернулась в смешанные единоборства
Сборная Кыргызстана обновила рекорд по&nbsp;числу медалей, завоеванных на&nbsp;Азиаде Сборная Кыргызстана обновила рекорд по числу медалей, завоеванных на Азиаде
Сборная Кыргызстана вошла в&nbsp;десятку лучших в&nbsp;медальном зачете Азиатских игр Сборная Кыргызстана вошла в десятку лучших в медальном зачете Азиатских игр
Бизнес
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Новая акция от&nbsp;БТА Банка и&nbsp;магазина &laquo;Светофор&raquo; Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Ты&nbsp;студент? Вперед в&nbsp;офисы&nbsp;О! подключать выгодный тариф Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя