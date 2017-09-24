Сборная Кыргызстана по баскетболу заняла четвертое место на Азиатских играх

Мужская сборная Кыргызстана по баскетболу 3х3 (стритболу) заняла четвертое место на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в городе Ашхабаде (Туркменистан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня отечественная дружина провела два матча. В полуфинале в упорной борьбе со счетом 18:20 уступила команде Ирака. В составе сборной КР Нуртай Субанбеков набрал восемь очков, Шакиржан Куранбаев – семь, Евгений Пехов – три.

В поединке за «бронзу» кыргызстанцы играли с монголами. Команды уже встречались друг с другом 19 сентября на групповом этапе, и тогда монгольские баскетболисты взяли верх - 22:12. В этот раз они вновь уверенно победили – 21:11. Шакиржан Куранбаев и Евгений Пехов набрали по пять очков, а Нуртай Субанбеков – одно.