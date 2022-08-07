События в Кой-Таше три года спустя: основные фигуранты и что с ними стало

Со дня событий в Кой-Таше, круто изменивших судьбу бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, минуло три года.

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Следствие по этому громкому уголовному делу длилось четыре месяца и завершилось в декабре 2019-го. Летом 2020 года начался суд. В 2021-м дело по беспорядкам в Кой-Таше объединили с делом о коррупции при приобретении участка, где построена резиденция Атамбаева. К этим материалам приплюсовали дело о незаконном обогащении. Главным фигурантом выступает сам бывший глава государства.

На скамье подсудимых вместе с Алмазбеком Атамбаевым оказались 20 человек. Среди обвиняемых — бывшие депутаты, министр, мэр Бишкека, сотрудники ГКНБ.

Все, что было

7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. На спецоперацию силовики решились после многомесячных, но безуспешных уговоров бывшего главы государства прийти на допрос и дать показания.

Спецоперация провалилась дважды.

В первый день в ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек. Убит заместитель командира спецподразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков. Он погиб от огнестрельного ранения. Шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники.

8 августа 2019 года общими силами МВД и ГКНБ проведена еще одна спецоперация по задержанию хозяина резиденции. После долгих переговоров Алмазбек Атамбаев все-таки сдался. Сторонники стали бросать камни в силовиков, поджигать покрышки и мусор.

В ночь на 9 августа 2019 года атамбаевцы прибыли на площадь Ала-Тоо. Они вели себя агрессивно, громили машины и требовали отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

В результате событий в Кой-Таше и стихийной акции протеста на площади пострадали около 140 человек. Факты зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков. По всем эпизодам в качестве фигуранта проходит Алмазбек Атамбаев.

Тяжкие и особо тяжкие

По делу о событиях в Кой-Таше бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву вменяют восемь статей Уголовного кодекса: «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти» и «Воспрепятствование следствию».

Фото из интернета. Алмазбек Атамбаев

В отношении подсудимого провели более 10 экспертиз, включая баллистическую и психиатрическую.

Следствие считает, что полковника спецслужб Усенбека Ниязбекова (звание присвоили посмертно. — Прим. 24.kg) убил именно бывший президент.

Такого же мнения придерживаются и адвокаты семьи погибшего спецназовца. Они полагают, что в Усенбека Ниязбекова стреляли в упор из снайперской винтовки Драгунова, которую с другим оружием нашли при обыске дома.

Алмазбек Атамбаев находится в ИК № 27. Он отбывает наказание по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В июне 2020-го Первомайский районный суд столицы приговорил Атамбаева к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Бишкекский горсуд оставил это решение в силе. Верховный суд отменил вердикты предыдущих инстанций, направив дело на новое рассмотрение.

Помимо беспорядков в Кой-Таше, Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по ряду других уголовных дел.

Если сложить сроки по всем вменяемым ему преступлениям, то Алмазбек Атамбаев получил бы 136 лет тюремного заключения.

Он оправдан пока только по трем делам: организация массовых беспорядков в октябре 2020 года, незаконная выдача паспортов и строительство школы в «Калыс-Ордо».

Основные и запасные

Практически всем представителям ближнего окружения Атамбаева, кто в те дни находился в Кой-Таше и вступил в противостояние с силовиками, предъявлены тяжкие обвинения. Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, по версии следствия, имеет прямое отношение к захвату в заложники шестерых бойцов «Альфы». Он в ночь с 7 на 8 августа вел переговоры с силовиками и озвучивал требования.

Фото из интернета. Фарид Ниязов

Ему вменяют семь статей УК КР: «Организация покушения на насильственный захват власти», «Захват и удержание лица в качестве заложника», «Организация массовых беспорядков», «Хищение оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц», «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении органа дознания», «Воспрепятствование деятельности следователя» и «Применение насилия или угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти».

Как и Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов оправдан по делу об октябрьских беспорядках и отпущен под домашний арест.

Соучастницей по статье «Захват заложников» проходит экс-депутат от парламентской фракции СДПК Ирина Карамушкина. Ее также подозревают в попытке насильственного захвата власти.

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Ирина Карамушкина называет уголовное преследование политическим заказом и гонениями. Она утверждает, что ее оговорил бывший член политсовета СДПК Алга Кылычев.

Находится под домашним арестом. Ее имущество под арестом. Прошла психиатрическую экспертизу и признана вменяемой.

По статьям «Захват заложников» и «Попытка насильственного захвата власти» УК КР обвиняется еще один бывший депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова. Она тоже находится под домашним арестом.

Ранее официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева обвиняется по семи особо тяжким статьям. Среди них «Организация покушения на насильственный захват власти», «Захват заложников», «Организация массовых беспорядков», «Хищение оружия». Она под домашним арестом. По словам подследственной, прямых доказательств ее вины нет.

Бывший парламентарий Равшан Джеенбеков проходит как организатор массовых беспорядков и захвата заложников. Подозревают его и в покушении на попытку насильственного захвата власти. Он находится под домашним арестом.

Подозревается в попытке насильственного захвата власти и экс-нардеп Мээрбек Мискенбаев. Он отпущен под домашний арест.

Фархат Баабиев — фигурант уголовного дела, которое расследуют в ГКНБ. Ему инкриминируется статья «Возбуждение межрегиональной вражды (розни), совершенное группой лиц по предварительному сговору» УК КР.

Ранее в YouTube распространили аудиозапись разговора двух сторонников бывшего главы государства. На ней якобы Фархат Баабиев дает указания некоему Аману о необходимости начала погромов домов и бизнеса уроженцев Ошской области.

В 2020 году Фархат Баабиев баллотировался по списку партии «Социал-демократы» в парламент.

Телохранители

Пятнадцать лет лишения свободы может получить охранник Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев. Ему вручили уведомления о подозрении в совершении 11 тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них пособничество в убийстве, злоупотребление должностным положением и организация хищения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Фото из интернета. Канат Сагымбаев

Что касается еще одного телохранителя Атамбаева Каната Осмоналиева, то он состоит на учете в РЦПЗ. Однако экспертиза признала его вменяемым. Его обвинили в хищении оружия и боеприпасов. По версии следствия, действиями руководила Кундуз Жолдубаева. Она назвала это абсурдом.

Другие

Экс-директор ГП «Дан» Алга Кылычев заключил сделку со следствием. Но в ноябре 2020 года отказался от сотрудничества.

Фото из интернета. Алга Кылычев

Он проходит обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.

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В августе 2021-го Алга Кылычев опять «засветился» в СМИ. Депутаты от партии «Социал-демократы» отмечали свое избрание в БГК. Алга Кылычев отвечал за покрытие финансовых услуг артистов. Но после мероприятия выяснилось, что им так и не заплатили. Вспыхнувшая ссора переросла в серьезный конфликт со стрельбой. В Алгу Кылычева стрелял нардеп от фракции горкенеша «Социал-демократы» Таалай Темиркулов. Но это уже другая история.

На сотрудничество с органами согласился и начальник «народного штаба» Кыяз Смаилов. Ему вручили уведомления о подозрении по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.

Под домашний арест на основании сделки отпущен Амантур Жамгырчиев. Ему предъявили обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.

Дела по тем, кто согласился сотрудничать со следствием, выделены в отдельное производство.

Две комиссии — два заключения

По событиям в Кой-Таше было создано две комиссии: первая государственная, вторая общественная. Заключения они выдали диаметрально противоположные.

Государственная комиссия вину возложила на Алмазбека Атамбаева и его сторонников, указав на то, что бывший президент планировал насильственный захват власти, сопряженный с массовыми беспорядками и мародерствами. Дали и оценку силовикам, но с оговоркой, что они основаны на нормах Конституции, действующего Уголовно-процессуального кодекса и законодательства КР.

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Заключение альтернативной комиссии гласит, что во всем виновато руководство ГКНБ и МВД. Именно генералы своими незаконными методами толкнули мирных жителей сел Кой-Таш и Арашан, защищающих Атамбаева, на противоправные действия. Однако этот документ парламент рассматривать не стал.

Степень вины всех фигурантов дела о событиях в Кой-Таше установит суд. Но после двухмесячного перерыва, заседания никак не могут возобновиться.

Адвокаты обвиняемых считают: причина бесконечных переносов в том, что дело о событиях в Кой-Таше объединили еще с двумя уголовными делами. Поэтому обвинение не может обеспечить явку свидетелей и всех подсудимых, кто находится под домашним арестом или под подпиской о невыезде. Юристы ходатайствуют о разъединении дел.