Дело по Кой-Ташу. Кто из сторонников Атамбаева пошел на сделку со следствием

Уголовное дело о беспорядках в селе Кой-Таш во время задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева передано в суд.

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По данным пресс-службы Генпрокуратуры, обвинение предъявлено 19 подследственным.

В числе главных фигурантов дела бывший глава государства Алмазбек Атамбаев, два депутата парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева, экс-нардеп Равшан Джеенбеков, бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев.

Уголовное дело в отношении пяти фигурантов выделено в отдельное производство. Они подписали соглашение о сотрудничестве. Однако их фамилии Генпрокуратура не разглашает.

Из собственных источников 24.kg стало известно, кто пошел на сделку со следствием.

Бывший начальник народного штаба Кыяз Смаилов, экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев и член народного штаба Амантур Жамгырчиев пошли на сделку со следствием. Они находятся под домашним арестом.

После событий в Кой-Таше сторонники Алмазбека Атамбаева заявили, что пропал член народного штаба Залкар Бакиров. Позже выяснилось, что бывшего правоохранителя задержали и водворили в СИЗО-50. Он также пошел на сделку со следствием.

Еще один сторонник бывшего президента Азирет Кулалиев подписал соглашение о сотрудничестве. После этого его тоже отпустили под домашний арест.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему главе государства Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.