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Депутата БГК водворили в ИВС. Он подозревается в нападении на Алгу Кылычева

Депутата БГК от партии «Социал-демократы» водворили в ИВС. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

По ее данным, он добровольно выдал травматический пистолет марки «МР-79-9» с одним патроном.

Ранее сообщалось, что в жилмассиве «Ак-Ордо» стреляли в сторонника экс-президента Алмазбека Атамбаева Алгу Кылычева. По предварительным данным, в преступлении подозревается депутат БГК Таалай Темиркулов.

По неофициальным данным, накануне депутаты партии «Социал-демократы» отмечали свое избрание в БГК. Алга Кылычев отвечал за покрытие финансовых услуг артистов. Но после мероприятия выяснилось, что им так и не заплатили. Из-за этого ссора переросла в серьезный конфликт.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203440/
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