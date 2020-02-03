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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Еще двое подозреваемых заключили сделку со следствием

Пятеро подозреваемых по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа заключили со следствием соглашение о сотрудничестве. Об этом 24.kg сообщил адвокат экс-сотрудника Девятой службы Каната Сагымбаева Бакытбек Автандил уулу.

По его словам, эти пятеро фигурантов дела дали показания против других обвиняемых.

«Мы считаем, что показания этих подследственных — оговор. Причем совершенно бездоказательный. Речь об Алге Кылычеве, Кыясе Смалиеве, Амантуре Жамгырчиеве и еще двух жителях села Кой-Таш, которые на момент проведения операции по силовому задержанию Алмазбека Атамбаева находились на территории его резиденции. У одного, насколько мне известно, фамилия Бакиров», — отметил Бакытбек Автандил уулу.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР. Отмечается, что подозреваемыми проходят 19 человек. Пятеро пошли на сделку со следствием. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142389/
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