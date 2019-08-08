При штурме в Кой-Таше погиб замкомандира спецподразделения ГКНБ «Альфа»

При штурме дома бывшего президента страны в Кой-Таше погиб подполковник Усен Ниязбеков — заместитель командира спецподразделения ГКНБ «Альфа». Информацию об этом 24.kg подтвердили в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

По данным Генеральной прокуратуры, в результате столкновений в Кой-Таше с различными телесными повреждениями в Чуйскую и Бишкекскую территориальные больницы госпитализированы 47 лиц, из них 22 сотрудника ГКНБ, 2 сотрудника МВД, остальные 23 — гражданские лица, из которых один сотрудник ГКНБ от полученного огнестрельного ранения скончался.

Усен Ниязбеков руководил спецоперацией в Кой-Таше.

Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие. По меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Один сотрудник спецназа ГКНБ получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Президент прервал свой отпуск. Сегодня он созывает экстренное заседание Совета безопасности.