11:55
USD 84.79
EUR 100.68
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело о событиях в Кой-Таше объединили с другими эпизодами обвинения Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

В ходе заседания судья Азирет Медеров заявил, что им принято решение о соединении нескольких уголовных дел. Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев ответил, что судья не имел права соединять эти дела.

«Утром мне позвонили, сказали, что соединили два уголовных дела. Уже в суде я увидел участников процесса по событиям в Кой-Таше. Участникам должны были разослать уведомления, мы не ознакомились с постановлением о соединении дел», — сказал Сергей Слесарев.

Обвиняемые также выступили против того, чтобы дела объединяли.

По словам экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова, уголовное дело о событиях в селе Кой-Таш никак не связано с другими. Однако судья ответил, что решение уже принято.

Отметим, что сегодня суд должен принять решение об объединении уголовных дел в отношении Алмазбека Атамбаева и других обвиняемых в одно производство. Так, суд должен принять решение об объединении следующих дел: по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, о коррупции при покупке земельного участка в селе Кой-Таш, а также при модернизации ТЭЦ Бишкека, о незаконном обогащении, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174384/
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
События в Кой-Таше. Обвиняемого Алмазбека Атамбаева сегодня на суде не будет
Дела о коррупции и незаконном обогащении Алмазбека Атамбаева объединят
Дело о коррупции. Заявленный Атамбаевым отвод прокурорам не удовлетворен
Дело о коррупции. Алмазбек Атамбаев заявил ходатайство об отводе гособвинителей
Дело о коррупции. Атамбаев просит десять дней для ознакомления с материалами
Незаконная покупка участка Атамбаевым. Суд разрешил фото- и видеосъемку
Дело о коррупции Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента доставили в суд
В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом
Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Сторонники Алмазбека Атамбаева требуют встречи с председателем Верховного суда
Популярные новости
В&nbsp;Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций В Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование
Рост цен на&nbsp;продукты. Кыргызстан в&nbsp;катастрофическом положении Рост цен на продукты. Кыргызстан в катастрофическом положении
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
Бизнес
Все для любимых покупателей. Globus &laquo;Балыкчы&raquo; стал больше! Все для любимых покупателей. Globus «Балыкчы» стал больше!
Акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: кредитные карты под 22&nbsp;процента. Без залога! Акция от «Бакай Банка»: кредитные карты под 22 процента. Без залога!
Акция по&nbsp;депозитам! Новогодний бонус от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Акция по депозитам! Новогодний бонус от «Халык Банка»
Как найти новых друзей во&nbsp;время пандемии&nbsp;&mdash; онлайн! Как найти новых друзей во время пандемии — онлайн!
25 ноября, среда
11:46
Ализа Солтонбекова утверждена на должность министра труда и социального развития Ализа Солтонбекова утверждена на должность министра тру...
11:45
Возле Дома правительства очередной митинг. Требуют трансформации земель
11:42
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 ноября
11:41
На автодороге Бишкек — Ош столкнулись легковая машина и грузовик
11:39
Как Кыргызстану выйти из кризиса? Два совета от российского эксперта