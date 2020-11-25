Дело о событиях в Кой-Таше объединили с другими эпизодами обвинения Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

В ходе заседания судья Азирет Медеров заявил, что им принято решение о соединении нескольких уголовных дел. Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев ответил, что судья не имел права соединять эти дела.

«Утром мне позвонили, сказали, что соединили два уголовных дела. Уже в суде я увидел участников процесса по событиям в Кой-Таше. Участникам должны были разослать уведомления, мы не ознакомились с постановлением о соединении дел», — сказал Сергей Слесарев.

Обвиняемые также выступили против того, чтобы дела объединяли.

По словам экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова, уголовное дело о событиях в селе Кой-Таш никак не связано с другими. Однако судья ответил, что решение уже принято.

Отметим, что сегодня суд должен принять решение об объединении уголовных дел в отношении Алмазбека Атамбаева и других обвиняемых в одно производство. Так, суд должен принять решение об объединении следующих дел: по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, о коррупции при покупке земельного участка в селе Кой-Таш, а также при модернизации ТЭЦ Бишкека, о незаконном обогащении, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати.