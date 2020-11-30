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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение

В Верховном суде продолжается разбирательство по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

По словам адвоката бывшего президента Замира Жоошева, защита просила отменить приговор и вернуть дело на рассмотрение в суд, в первую инстанцию. Гособвинение просило ужесточить приговор бывшей заведующей отделом правового обеспечения аппарата главы государства Индире Джолдубаевой, экс-советнику председателя ГСИН Калыбеку Качкыналиеву и академику Абдухалиму Раимжанову.

Выйдя из совещательной комнаты, судьи зачитали приговор, согласно которому вердикты первой и второй инстанций отменены и дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, что Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174972/
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