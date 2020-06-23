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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы

Фото 24.kg. Судья приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам тюрьмы

В Первомайском районном суде Бишкека закончилось судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев отказался выступать в суде с последним словом. Ранее прокуроры просили назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Эмильбек Каипов приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157101/
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