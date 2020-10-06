Беспорядки в Бишкеке. Кадыр Керимбаев пытался занять место главного санврача

Кадыр Керимбаев пытался занять место главного санитарного врача Бишкека Кубана Кундашева. Об этом 24.kg сообщили сотрудники столичного Центра госсанэпиднадзора.

По их словам, сегодня утром «произошла попытка рейдерского захвата».

«Кадыр Керимбаев самовольно пытался занять место без соответствующего приказа. Пришел с замминистра здравоохранения. Его пытались представить как координатора. Почему не пошли в департамент, а именно к нам? Мы медики, вне политики, у нас пандемия коронавируса. У нас стратегически важный объект, есть действующий главврач и его замы. Мы возмутились и выпроводили Кадыра Керимбаева. Что за хулиганство?» — сказали врачи.

Кадыр Керимбаев — бывший начальник Госинспекции по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности Бишкека. Кубан Кундашев в настоящее время на больничном.

Ранее экс-глава столичной скорой помощи Жаркынбек Касымбеков захватил место министра здравоохранения. Кабинет мэра столицы занял некто Жоошбек Коеналиев — кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Республика». В Кара-Суйском районе изгнали брата Райымбека Матраимова — акима Тилекбека Матраимова. А в Оше местные депутаты выразили недоверие градоначальнику Таалайбеку Сарыбашову.

Минувшей ночью в городе произошли беспорядки из-за итогов парламентских выборов.