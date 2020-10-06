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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Жогорку Кенеш завтра предпримет попытку избрать и. о. премьера и нового спикера

Часть депутатов парламента, собравшиеся в Доме кино, — Каныбек Иманалиев, Кожобек Рыспаев, Дастан Бекешев не хотят признавать новой властью их бывшего коллегу Садыра Жапарова и его сторонников.

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По словам Дастана Бекешева, только парламент как единственный легитимный на сегодня орган может дать согласие на назначение на должность и. о. премьер-министра. Но 32 парламентария против представленной кандидатуры их бывшего коллеги Садыра Жапарова.

Кроме того, они, как выяснилось, не могут объявить импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову без кворума и соблюдения всех процедур.

Напомним, депутатский корпус разделился: часть нардепов, поддерживающая Садыра Жапарова, собралась в отеле «Достук». Другая часть заседает за закрытыми дверями в Доме кино. Кворума нет.

Завтра депутатский корпус предпримет еще одну попытку собраться на заседание.

Тем временем 35 депутатов парламента, которые собрались в «Достуке», дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра. Об этом журналистам сообщил гражданский активист Аманбол Бабакулов.

Садыр Жапаров был осужден и отбывал наказание в колонии. Его освободили после вчерашних беспорядков в Бишкеке.

Отметим, на сегодня Жогорку Кенеш единственный легитимный орган и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.

Ссылка: https://24.kg/vlast/167917/
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