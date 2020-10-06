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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Снова перестановки. Сменили министра финансов

Центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения Министерства финансов провели экстренное собрание с представителями народа, признали власть народа и единогласно рекомендовали на назначение исполняющим обязанности министра Кыялбека Мукашева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас созданы народные комитеты и ополчения, предпринимаются усилия по обеспечению бесперебойного функционирования Минфина.

«В дальнейшем Минфин проведет стабилизационные работы. Сейчас все финансовые операции, которые производятся через Министерство финансов, приостановлены до особого распоряжения легитимной власти», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167899/
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