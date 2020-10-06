Снова перестановки. Сменили министра финансов

Центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения Министерства финансов провели экстренное собрание с представителями народа, признали власть народа и единогласно рекомендовали на назначение исполняющим обязанности министра Кыялбека Мукашева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас созданы народные комитеты и ополчения, предпринимаются усилия по обеспечению бесперебойного функционирования Минфина.

«В дальнейшем Минфин проведет стабилизационные работы. Сейчас все финансовые операции, которые производятся через Министерство финансов, приостановлены до особого распоряжения легитимной власти», — говорится в сообщении.