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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Кабинет главы Минздрава тоже занял самозванец

Кабинет министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова занял экс-руководитель столичной скорой помощи Жаркынбек Касымбеков. Об этом 24.kg сообщил глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

По его словам, активисты и представители Общественного совета при Минздраве с утра пришли в ведомство с целью защитить от захвата. «А когда пришли, то обнаружили в кабинете другого человека, раздающего поручения. Он сказал, что пришел якобы от партии «Чон казат», а потом уточнил, что от пяти партий, но никаких бумаг нет», — сказал Айбар Султангазиев.

Два замминистра и статс-секретарь на рабочем месте, министр на связь не выходит.

«Нельзя допустить прерывание медуслуг. Управление должны осуществлять легитимные органы. Если нет министра, то его обязанности исполняет заместитель. Сейчас обещали провести собрание руководители управлений, также ждем завершения координационного совета партий, чтобы этот беспредел был закончен», — добавил Айбар Султангазиев.

Ранее кабинет мэра Бишкека занял некто Жоошбек Коеналиев — кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Республика». В Кара-Суйском районе изгнали брата Райымбека Матраимова — акима Тилекбека Матраимова. А в Оше местные депутаты выразили недоверие градоначальнику Таалайбеку Сарыбашову.

В Бишкеке минувшей ночью прошли беспорядки из-за итогов парламентских выборов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167849/
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