Бардак продолжается. Место председателя ГРС занял Нурлан Саитов

Место председателя ГРС занял некий Нурлан Саитов. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что группа лиц от политической партии «Ата Мекен» заставила председателя Акына Мамбеталиева написать заявление об уходе. Позже эта группа «направилась делить места в подведомственных подразделениях и предприятиях ГРС». Однако коллектив ГУ «Унаа» (РЭО) и ГП «Инфоком» оказали сопротивление.

Ранее кабинет мэра Бишкека занял некто Жоошбек Коеналиев — кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Республика». В Кара-Суйском районе изгнали брата Райымбека Матраимова — акима Тилекбека Матраимова. А в Оше местные депутаты выразили недоверие градоначальнику Таалайбеку Сарыбашову. В ГСБЭП сменился председатель. Новым главой стал Алтынбек Жумагулов.