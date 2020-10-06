Беспорядки в Бишкеке. Кабинет министра здравоохранения освободили и опечатали

Экс-глава Станции скорой помощи Бишкека Жаркынбек Касымбеков освободил кабинет министра здравоохранения. Помещение опечатали. Об этом 24.kg сообщил глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

«На всякий случай мы все еще находимся в ведомстве, провели собрание с коллективом Минздрава. Будем дежурить и ждать решение Координационного совета об алгоритме работы госорганов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Сабиржан Абдикаримов временно выехал из ведомства, но своих полномочий не складывал и продолжает контролировать общую ситуацию по оказанию медицинской помощи гражданам и в частности ситуацию по предупреждению, лечению и распространению пандемии коронавируса.