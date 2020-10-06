Временно руководить ОТРК будет Жылдыз Бакашова. Об этом 24.kg сообщил член наблюдательного совета корпорации Жылдызбек Керимбаев.

По его словам, решение принято сегодня на заседании Наблюдательного совета.

Жылдызбек Керимбаев отметил, что на должность руководителя претендовало два человека. «Когда шло заседание бирболовцы привели Чынару Капарову, коллектив предлагал одного из продюсеров. Мы объяснили, что есть порядок назначения и приняли решение, что и. о. гендиректора будет член НС — Жылдыз Бакашова. Когда ситуация улучшится, будет проведен конкурс на должность», — отметил он.

Напомним, что сегодня гендиректор ОТРК Жайнак Усен уулу подал в отставку.