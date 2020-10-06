Пост не бросил. Глава Минздрава контролирует ситуацию по предупреждению COVID-19

Минздрав был и остается вне политики, его сотрудники продолжают выполнять свои функциональные обязанности. Об этом сообщила медиаэксперт Елена Баялинова со ссылкой на замминистра Нурболота Усенбаева на своей странице в Facebook.

Читайте по теме Беспорядки в Бишкеке. Кабинет главы Минздрава тоже занял самозванец

По ее словам, министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов временно выехал из ведомства, но своих полномочий не складывал и продолжает контролировать общую ситуацию по оказанию медицинской помощи гражданам и в частности ситуацию по предупреждению, лечению и распространению пандемии коронавируса в Кыргызстане.

«Усенбаев встретился с коллективами подразделений Минздрава и заявил, что все работники здравоохранения на своих рабочих местах. В Минздрав, действительно, откомандирован представитель Координационного штаба от партии «Чон казат», чтобы ознакомиться с ситуацией и определить первоочередные нужды и потребности системы здравоохранения на сегодня», — отметила Елена Баялинова.