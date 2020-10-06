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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Не знает, сколько в Бишкеке районов — Гуля Алмамбетова о народном мэре Бишкека

Советник экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова Гуля Алмамбетова рассказала подробности первого совещания, которое в муниципалитете провел новый — народный мэр Жоошбек Коеналиев. Встреча самопровозглашенного градоначальника с коллективом мэрии, напомним, произошла сегодня утром.

24.kg
Фото 24.kg. Народный мэр Бишкека Жоошбек Коеналиев

«Жоошбек Коеналиев спросил на совещании, что такое МТУ — как расшифровывается эта аббревиатура. Ему объяснили. Он не знал точного количества районов Бишкека и то, какие жилые массивы относятся к городу, а какие к Чуйской области. Пообещал, что будет бороться с мусором и решит вопросы самозахватчиков, поселившихся у мусорного полигона столицы. В конце совещания Коеналиев отметил, что он, возможно, не единственный, кто претендует на место мэра. Что ему позвонили и сказали, что еще один человек проведет с ними совещание. Кто — неизвестно. Коеналиев также пообещал выучить количество районов Бишкека», — рассказала журналисту 24.kg Гуля Алмамбетова.

Сегодня рано утром, придя в мэрию, сотрудники муниципалитета, по ее словам, обнаружили большое количество людей, представившихся дружинниками. Они заняли здание и сообщили муниципальным служащим, что в одиннадцать утра состоится совещание с новым мэром.

Прежний мэр Бишкека Азиз Суракматов, напомним, сегодня подал в отставку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167896/
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